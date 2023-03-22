أخبار اليمن : الجمعة أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

الجمعة أول أيام شهر رمضان في هذه الدول
اعلنت 3 دول في اسيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان ويوم الجمعة اول ايام شهر رمضان.
ورصد مركز الفلك الدولي نقلا عن جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان في الهند، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند.
كما رصد ايضا اعلان باكستان وبنغلادش المجاورتين لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
من جهتها اعلنت سلطنة عمان وايران ثبوت رؤية هلال رمضان ويوم غد الخميس هو اول ايام الشهر الكريم.
وتعد هذه هي المرة الاولى التي يجمع فيها اغلب الدول الاسلامية بما فيهم سلطنة عمان والسعودية على موعد موحد حول بدء شهر رمضان المبارك.وكالات
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