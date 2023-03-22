أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة
استكملت وزارة المالية إجراءات صرف النصف الثاني من مرتب شهر يوليو 2018م، لكافة موظفي الدولة، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضحت الوزارة أنها استكملت إجراءات التعزيز فور استلامها بلاغات وسجلات الرواتب من وزارة الخدمة المدنية، وبدأت اليوم عملية الصرف لعدد من الجهات التي استكملت إجراءاتها.
وحثت الوزارات والجهات على سرعة استكمال إجراءات الصرف، وعبرت عن شكرها لوزارة الخدمة على التعاون والسرعة في إنجاز كشوفات الراتب.
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