شكرا لاهتمامكم بخبر بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة لمواكبة تحركات الفيدرالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة لمواكبة تحركات الفيدرالي



رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي.

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 4.75-5% وهو الأعلى منذ عام 2006.

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي البحريني، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.

وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75% من 5.5%، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%.

وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5% من 6.25%.

إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من غد الخميس ليحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يرتبط الريال القطري بالدولار.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25% و5.75% و5.5% على التوالي.