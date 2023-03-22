أخبار اليمن : لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضانرفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن خلالكم الى كل قيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام ونحن نستقبل هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تهل على الشعب اليمني وهو يعيش اجواء الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني وهو أكثر قوة ومنعة وتماسكاً وتلاحماً وتآزراً في مواجهة العدوان وحصاره الظالم طيلة ثمان سنوات مضت.

وما يبعث على الفخر والاعتزاز هو موقف المؤتمر الشعبي العام الذي جسدتموه قولاً وفعلاً في انحياز مبدئي وأخلاقي إلى جانب شعبنا والقوى الوطنية المقاومة للعدوان الظالم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله وكرامته باعتبار ذلك واجباً مقدساً تأسست عليه مبادئ وقيم المؤتمر وميثاقه الوطني.

كما نثمن مواقفكم الوطنية خلال هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها الوطن، ودوركم الوطني والمسئول في مسار تعزيز التماسك والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان ومؤامراته التي تستهدف النيل من وحدة اليمن وتماسك وتلاحم جبهته الداخلية.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق له كل ما يصبوا اليه من استقرار وسلام ونماء.

أخوكم/ فريق ركن/ دكتور/ قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام