عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “السعودية للتموين” تقفز 1729% إلى 257.1 مليون ريال في 2022



ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين “السعودية للتموين” بنسبة 1729% في 2022، إلى نحو 257.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 14.05 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى تحسن المبيعات على وجه الخصوص وزيادة الرحلات التجارية خلال العام كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 247.4 مليون ريال مقارنة بالدخل الشامل البالغ 12.4 مليون ريال في العام السابق.

وأضافت أن زيادة الرحلات وعمليات الشركة أدت إلى التأثير المباشر في الإيرادات بنسبة زيادة بلغت 49.9% وبمبلغ 605.5 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 49.94% في 2022، إلى نحو 1.82 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 1.21 مليار ريال في 2021.