شكرا لاهتمامكم بخبر “بدأ عصر الذكاء الاصطناعي”.. هذا ما يمكنه فعله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بدأ عصر الذكاء الاصطناعي”.. هذا ما يمكنه فعله!



نشر مؤسس مايكروسوفت رسالة من 7 صفحات يوم الثلاثاء تحت عنوان “بدأ عصر الذكاء الاصطناعي”، والتي تحدد وجهة نظره حول مستقبل التقنية. وكتب أن تطوير هذه التكنولوجيا “أمر أساسي مثل إنشاء المعالج الدقيق والكمبيوتر الشخصي والإنترنت والهاتف المحمول”.

وصلت الرسالة في نفس اليوم الذي أصدرت فيه غوغل برنامج الدردشة الآلي “Bard”، الذي ينضم إلى “Bing” من مايكروسوفت في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، وبعد أسبوع من إعلان OpenAI، مبتكر “ChatGPT”، عن النسخة المطورة التي طال انتظارها لنموذج الذكاء الاصطناعي “GPT-4”.

يأتي ذلك، فيما تحدث غيتس سابقاً عن حماسه لمستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحديداً كيف يمكن استخدامه كمدرس في التعليم أو لتقديم المشورة الطبية للأشخاص حيث لا يمكن الوصول إلى الأطباء بسهولة.

كما أقر الملياردير في الرسالة بوجود مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مخاطر إساءة استخدام البشر له، بالإضافة إلى إمكانية وجود ذكاء خارق أو “قوي” يمكنه “تحديد أهدافه الخاصة” مع تحسن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، وفقاً لما نقلته “Insider”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي الرسالة، شرح “غيتس” هذه الأفكار بالتفصيل من خلال مناقشة أفكاره حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين إنتاجية الناس، وكذلك كيف يمكن أن يساعد في تحسين عدم المساواة العالمية – في مكان العمل والرعاية الصحية والتعليم.

خادم من ذوي الياقات البيضاء لمساعدتك

وكتب “غيتس” عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة كـ “مساعد شخصي رقمي” لتعزيز إنتاجية الموظف – وهي فكرة تحدث عنها سابقاً في فبراير. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي، المدمج في أدوات العمل الرقمية مثل “مايكروسوفت أوفيس”، يمكن أن يساعد في إدارة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني. وقد كتب أن هؤلاء “الوكلاء الشخصيين” الذين تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي – والمزودون بمعرفة وبيانات واسعة عن شركتهم وصناعتهم – يمكن أن يشكلوا أيضاً موارد للموظفين للتواصل معهم.

وقال غيتس: “مع انخفاض تكلفة الحوسبة، ستصبح قدرة GPT على التعبير عن الأفكار بشكل متزايد مثل وجود موظف من ذوي الياقات البيضاء لمساعدتك في المهام المختلفة”.

مساعد رقمي للقيام بأعمال شاقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية

وفي مجال الرعاية الصحية، كتب “غيتس” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحرر العاملين في مجال الرعاية الصحية من مهام معينة، مثل تقديم مطالبات التأمين، واستكمال الأعمال الورقية، وصياغة مذكرات زيارة الطبيب.

وكتب “غيتس” أنه بالنسبة للبلدان الفقيرة، حيث “لا يتمكن الكثير من الناس في تلك البلدان من زيارة الطبيب”، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمكّن العاملين في مجال الرعاية الصحية من أن يكونوا أكثر إنتاجية مع المرضى الذين يعاينونهم. كما يرى “غيتس” أنه من الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في علاج المرضى الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن المرافق الصحية.

كما أشار، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل في الرعاية الصحية لتحليل البيانات الطبية وتصميم الأدوية، لكن الموجة التالية من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالآثار الجانبية للأدوية وحساب مستويات الجرعات.

وبالنسبة للمحاصيل والثروة الحيوانية في البلدان الفقيرة، كتب “غيتس” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اختيار البذور المصممة خصيصاً للمناخات المحلية وتطوير لقاحات للماشية – وهي تطورات يمكن أن تكون مهمة بشكل خاص “لأن الطقس المتطرف وتغير المناخ يفرضان مزيداً من الضغط على مزارعي الكفاف في البلدان ذوي الدخل المنخفض”.

المعلمون سيحتاجون للتكيف

وتوقع “غيتس” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير شكل التعليم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة من خلال تقديم محتوى مصمم خصيصاً لأنماط تعلم الطلاب، وكذلك تعلم ما يحفز الطلاب الأفراد ويجعلهم يفقدون الاهتمام.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً مساعدة المعلمين من خلال المساعدة في تخطيط تعليمات الدورة وتقييم فهم الطلاب لموضوعات الفصل الدراسي.

وقال في رسالته: “حتى بمجرد إتقان التكنولوجيا، سيظل التعلم يعتمد على العلاقات الرائعة بين الطلاب والمعلمين”. “سيعزز – لكنه لن يحل محل – العمل الذي يقوم به الطلاب والمعلمون معاً في الفصل الدراسي”.

وكتب غيتس أن الذكاء الاصطناعي يحتاج أيضاً إلى أن يكون متاحاً بشكل متساوٍ للمدارس منخفضة الدخل في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم “حتى لا يتخلف الطلاب في الأسر ذات الدخل المنخفض عن الركب”.

وقال غيتس: “إنه لتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة الرائعة، سنحتاج إلى الحماية من المخاطر ونشر الفوائد على أكبر عدد ممكن من الناس”.