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ارتفاع أرباح “أسمنت تبوك” 18% إلى 20.97 مليون ريال في 2022

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “أسمنت تبوك” 18% إلى 20.97 مليون ريال في 2022

ارتفع صافي أرباح شركة “أسمنت تبوك” بنسبة 18.07% في 2022، إلى نحو 20.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 17.76 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح في 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 30.2% في 2022، إلى نحو 297.55 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 228.53 مليون ريال في 2021.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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