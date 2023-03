شكرا لاهتمامكم بخبر شاب يجني 160 ألف دولار شهرياً باستثمار “صفر” دولار.. إليك 3 طرق لتصبح مثله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شاب يجني 160 ألف دولار شهرياً باستثمار “صفر” دولار.. إليك 3 طرق لتصبح مثله!



في عام 2009، تم تسريح غراهام كوكران، من وظيفته بدوام كامل، في وقت كان العثور على العمل أمراً صعباً حيث ساد خلالها الكساد، لذلك عمل في مهام مستقلة وركّز على اهتماماته الجانبية في مدونة عبر الإنترنت للموسيقى.

غراهام كوكران، هو المؤسس لـ “The Recording Revolution”، ومؤلف كتاب “How to Get Paid for What You Know” أو “كيف يُدفع لك مقابل ما تعرفه”.

قال كوكران لشبكة “CNBC”، إنه يعمل 5 ساعات فقط في الأسبوع حالياً، ويجني حوالي 160 ألف دولار شهرياً في إدارة مدونته وشركة التدريب على الأعمال التي أسسها، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وأوضح، أنه من أكثر الأمور التي تبعث على الرضا في عمله، هي تعليم الناس كيفية استخدام أدوات بسيطة عبر الإنترنت وتحويل مهاراتهم إلى مصادر كسب جانبية مربحة.

وحدد كوكران 3 أنواع من الأعمال التي يمكن أن يبدأها أي شخص اليوم مقابل استثمار صفر دولار:

1. استشارات الأعمال

وقال كوكران، إذ كان هناك شيء يطلبه أصدقاؤك دائماً لمساعدتهم فيه، فحاول أن تبدأ منه في مجال استشارات الأعمال، مشيراً إلى أن أحد زبائنه يقوم بتعليم الناس كيفية إصلاح الدراجات النارية في المنزل. فيما يقوم آخر بعمل تسجيلات لنطق الكلمات الإنجليزية للمتحدثين اليابانيين الأصليين.

ويرى أن المفتاح هو الوصول إلى شبكتك الحالية: “أعرض ما يمكنك تدريب الناس عليه لمجموعة X من الأشخاص، الذين يعانون من مخاوف Y، ويريدون تحقيق نتائج Z”. ومن ثم خصص وقتاً للقاء العملاء عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو. وناقش النقاط الصعبة ودربهم على كيفية تجاوزها”، وفقاً لـ كوكران.

وقال، إنه بمرور الوقت، ستطور منهجاً بناءً على المشكلات التي تراها في أغلب الأحيان. وبعدها تقوم بتنمية قاعدة عملائك عن طريق مطالبة العملاء بترشيح أشخاص جدد. كما ينصح بنشر شهادات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع الويب الخاص بك.

2. الخدمة المهنية

وسواء تعلق الأمر بالتصميم الجرافيكي أو تحرير الفيديو، فإن الكثير من مواقع الويب تجعل من السهل الترويج لخدماتك الاحترافية. على Fiverr أو UpWork، على سبيل المثال، يمكنك إنشاء ملف تعريف وإدراج خدماتك واكتشافها.

بعض النصائح:

كما يرى أنه للظهور وسط عدد كبير من الأشخاص الذين يقدمون خدماتهم من الضرروي أن تكون محدداً فيما يمكنك تقديمه. ونصح بكتابة اقتراح مخصص لكل وظيفة شاغرة. “لا تقل “لمن يهمه الأمر” أو تكتب وكأنك تتقدم لوظيفة تقليدية. اشرح كيف يمكن لمهاراتك وخبراتك أن تساعد في حل مشاكلهم”.

ثانياً، اطرح أسئلة حول المشروع في نهاية اقتراحك. ويوضح هذا أنك تفكر بالفعل في المستقبل ويمنح الشخص الآخر سبباً واضحاً للمتابعة معك. وقال إن المزيد من الحوار يعني المزيد من الفرص لكسبهم والحصول على الوظيفة.

ثالثاً، “أرسل بريداً إلكترونياً إلى العملاء السابقين وأصحاب العمل والأصدقاء أيضاً. أخبرهم بالخدمات التي تقدمها وأنك ترغب في منحهم خصماً للأصدقاء والعائلة”.

3. عمل إبداعي

وكمنشئ محتوى، هناك 4 طرق رئيسية لكسب المال: إيرادات الإعلانات؛ دخل آخر تابع؛ المشاركات الدعائية وصفقات العلامات التجارية؛ بيع المواد الرقمية لجمهورك.

وقال: “قم بإنشاء محتوى حول موضوع متخصص تعرف الكثير عنه. يمكنك النشر على حسابات لديك بالفعل للاستفادة من شبكتك الحالية. لا تقلق بشأن الحصول على كل الجمهور الخاص بك في صف واحد. إذ أن المفتاح هو أن تبدأ وتنشر كل يوم”.

ويرى أن “يوتيوب” هو النظام الأساسي المفضل لديه، لأنه يحتوي على أداة بحث متقدمة تجعل المحتوى أكثر قابلية للاكتشاف.

كما أنك لست بحاجة إلى مئات الآلاف من المتابعين، فيكفي بضعة آلاف للحصول على صفقات مع الشركاء بعشرات الآلاف من الدولارات سنوياً.

وللانضمام إلى برنامج شركاء “YouTube” وكسب المال من الإعلانات، تحتاج فقط إلى 1000 مشترك وإما 4000 ساعة مشاهدة في 12 شهراً أو 10 ملايين مشاهدة للفيديوهات القصيرة.

ومن المغري نسخ أسلوب شخص آخر، لكنك ستبرز أكثر من خلال دمج اللمسة الخاصة بك. إذ ينجذب الناس إلى شخصيات فريدة، لذا دع شخصيتك تتألق.