شكرا لاهتمامكم بخبر “أوبك+” ستلتزم على الأرجح بخفض إنتاج النفط رغم تراجع الأسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أوبك+” ستلتزم على الأرجح بخفض إنتاج النفط رغم تراجع الأسعار



قال ثلاثة مندوبين عن دول في تكتل “أوبك+” لرويترز، إن من المرجح أن يلتزم التكتل باتفاقه بشأن خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام حتى بعد أن أدت أزمة مصرفية إلى انخفاض أسعار الخام.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا يوم الاثنين مدفوعة بالأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكين أمريكيين وأدت إلى أن يقوم أكبر بنك في سويسرا (يو.بي.إس) بإنقاذ بنك “كريدي سويس”.

وجرى تداول خام برنت حول 75 دولارا للبرميل صباح اليوم الأربعاء.

واتفقت “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خفض الإنتاج بشكل كبير بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية 2023 على الرغم من مطالبة مستهلكين كبار بزيادة الإنتاج.

وساعد هذا القرار في دفع سعر خام برنت إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل، لكن الأسعار تعرضت لضغوط منذ ذلك الحين إذ هدد ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد بعرقلة نمو الطلب على النفط.

ويمثل انخفاض أسعار النفط مشكلة لمعظم أعضاء المجموعة لأن اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.