عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “UBS” يعرض إعادة شراء 2.75 مليار يورو من سندات مصدرة حديثا



عرض بنك “UBS” إعادة شراء ما قيمته 2.75 مليار يورو من السندات التي أصدرها يوم الجمعة الماضي، قبل أيام فقط من إعلان البنك أنه سيستحوذ على منافسه المتعثر “كريدي سويس”.

وعرض “يو بي إس” شراء سندات الإنقاذ غير المضمونة من الدرجة الأولى المستحقة في مارس 2028 ومارس 2032 المعروفة بـ(senior unsecured bail-in notes ) نقدًا بسعر إعادة العرض الخاص بهما.

وسيتم فتح الباب لذلك في 22 مارس ليكون الموعد النهائي المبكر في 28 مارس والموعد النهائي الأخير في 4 أبريل.

يأتي ذلك ضوء إجراءات البنك الاستثنائية لشرائها بنك “كريدي سويس” والتزام البنك طويل الأجل تجاه دائنيه.