شكرا لاهتمامكم بخبر الفيدرالي الأميركي بين “شقي رحى”.. 4 أسباب لرفع الفائدة و4 أخرى للتوقف! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الفيدرالي الأميركي بين “شقي رحى”.. 4 أسباب لرفع الفائدة و4 أخرى للتوقف!



لأول مرة في الذاكرة الحديثة، يتشكل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الذي يستمر يومين، والذي بدأ أمس الثلاثاء، وسط مخاوف كبيرة.

ويأتي القرار مع تضارب وجهات النظر بشأن قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بين الاستمرار في مكافحة التضخم ورفع المعدلات، وبين إعطاء الأولوية للاستقرار المالي خلال فترة عدم اليقين في النظام المصرفي.

ومع تخفيف ضغوط الصناعة المالية إلى حد ما في الأيام الأخيرة، يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية. وهذا من شأنه أن يعطي إشارة إلى الاضطراب الأخير من خلال التراجع عن الزيادة البالغة نصف نقطة التي كانت الأسواق تتوقعها قبل الأزمة مع إضافة درجة أخرى إلى حملة رفع أسعار الفائدة العنيفة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في مذكرة بحثية، قال الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان، ديفيد ميركل، “الرابط بين ارتفاع واحد (ربع نقطة) والمسار المستقبلي للتضخم ضعيف تماماً، ويمكن للجنة الفائدة في الفيدرالي رفع المستوى في اجتماعها القادم لمدة ستة أسابيع فقط لاحقاً”، وفقاً لتقرير موسع لـ “US Today”، اطلعت عليه “العربية.نت”.

وفيما يلي 4 أسباب تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وأربعة أسباب لتوقفه مؤقتاً.

لماذا قد يستمر في زيادة المعدلات؟

خفت حدة الضغوط المصرفية

حدثت الأزمة عندما بدأت شركات التكنولوجيا المتعثرة في سحب أموالها من بنك وادي السيليكون لتلبية احتياجات التمويل، مما أجبر “SVB” على بيع السندات التي انخفضت قيمتها بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأدت الخسائر الرأسمالية للبنك إلى سحب عملاء إضافيين ممن تزيد ودائعهم عن 250 ألف دولار وهي غير مؤمنة من مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).

وأدت عمليات تشغيل البنوك المماثلة إلى انهيار بنك “سيغنيتشر”، وهددت بنك “فيرست ريبابليك”، الذي تلقى مؤخراً 30 مليار دولار من الودائع من “جي بي مورغان” والمصارف الكبرى الأخرى. في غضون ذلك، اشترى “UBS” بنك “كريدي سويس”.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المنظمين أنهم سيقدمون التمويل لضمان وصول المودعين في “SVB” و”Signature” وربما البنوك الأخرى التي تشكل خطراً على النظام المالي إلى جميع أموالهم. كما كشفوا النقاب عن تسهيل إقراض حتى تتمكن البنوك الإقليمية الأخرى من اقتراض الأموال لتغطية عمليات السحب من قبل المودعين غير المؤمن عليهم.

وهوت أسهم البنوك الإقليمية الأسبوع الماضي لكنها انتعشت جزئيا يوم الاثنين. وقال “باركليز”، إن عدداً قليلاً فقط من المؤسسات المالية معرضة لمشاكل مماثلة لأن ملفاتها الشخصية تطابق ملفات “SVB”. وبعبارة أخرى، فإن العديد من المودعين لديهم غير مؤمن عليهم، كما أن أجزاء كبيرة من أصولهم موجودة في سندات تراجعت قيمتها.

وكتب بنك باركليز في مذكرة للعملاء “نرى الآن علامات مؤقتة على الاستقرار”.

التضخم كان قويا

وفي أواخر العام الماضي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف والأجور وتراجع التضخم. لكن مكاسب الوظائف قفزت في أوائل هذا العام وارتفع التضخم في يناير وفبراير. وقبل الأزمة، دفع ذلك “بأول” إلى التلميح باحتمال رفع نصف نقطة.

من جانبه، قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين في “بنك أوف ذا ويست”: “استناداً إلى قوة سوق العمل والتضخم العنيد، من الصعب المجادلة بأن الوقت قد حان لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقف مؤقتاً”. “علاوة على ذلك، إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحاته المتشددة في الأسابيع الأخيرة، فقد يلحق المزيد من الضرر بمصداقيته”.

التوقف المؤقت سيعطي إشارات سلبية من الفيدرالي

فيما بذل المنظمون جهوداً مضنية للتأكيد على استقرار النظام المصرفي، فإن التوقف المؤقت قد يشير إلى مخاوف (الاحتياطي الفيدرالي) التي قد لا تكون تلك حقيقتها، وفقاً لما ذكره بنك “UBS” في مذكره حديثة.

وقد يتسبب ذلك في قيام المودعين في البنوك الإقليمية الأخرى بتحويل الأموال إلى البنوك الأكبر، مما يزيد من حدة الأزمة.

قرارات المركزي الأوروبي الحادة

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي على الرغم من مشاكل بنك “كريدي سويس”.

وقال بنك باركليز: “حقيقة أن الأسواق لم تتفاعل بشكل سلبي” مع هذه الخطوة “ستوفر أيضاً قدراً من الطمأنينة” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لماذا يجب أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي؟

أزمة بنك وادي السيليكون تتوقف على قرار الفيدرالي

مع مواجهة البنوك الإقليمية لعمليات سحب متزايدة للعملاء أو على الأقل خطر حدوث ذلك، من المتوقع أن تزيد البنوك من تشديد معايير الإقراض، مما يجعل من الصعب على المستهلكين والشركات الحصول على قروض، وفقاً لما ذكره “غولدمان ساكس”. ومن المحتمل أن يضر ذلك بالنمو الاقتصادي ويخفف التضخم، لذا قد لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع المعدلات.

يأتي ذلك، فيما كانت البنوك بالفعل أكثر تردداً في الإقراض بسبب زيادة خطر حدوث ركود هذا العام.

وقال بنك “غولدمان ساكس”، إن شروط الإقراض الأكثر صرامة تعادل ربع إلى نصف نقطة زيادة في سعر الاحتياطي الفيدرالي.

هدوء حدة الاضطراب المصرفي.. لكنها لم تختف

كان العملاء ينقلون الأموال من البنوك إلى صناديق أسواق المال، وفقاً لتحليل بنك غولدمان للسجلات العامة. وقال غولدمان إن التحويلات من البنوك الإقليمية إلى المؤسسات الكبيرة ليست بهذا الوضوح.

لكن البنوك حصلت على 153 مليار دولار في شكل قروض قياسية من نافذة الخصم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار في الأسبوع السابق. وقد أقرضت “نافذة تسهيلات القروض” الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حوالي 12 مليار دولار. ويشير الاقتراض إلى أن البنوك قد تسعى للحصول على تمويل لتغطية عمليات السحب المتزايدة أو تستعد لهذا الاحتمال.

وكتبت كابيتال إيكونوميكس لعملائها: “بشكل عام، يؤكد حجم الارتفاع في الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي أن هذه أزمة خطيرة للغاية في النظام المصرفي وسيكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الحقيقي”.

قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة الضغط

على الجانب الأخر، يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تعقيد الظروف التي أدت إلى تهافت البنوك عن طريق خفض سعر السندات المملوكة من قبل البنوك الإقليمية، مما يهدد صحتها المالية ويؤدي إلى مزيد من التهافت.

والأسوأ من ذلك، كانت حملة التشديد النقدي العنيف التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التي أشعلت المشكلة، مما أعطى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سبباً لتوخي الحذر بشكل خاص، وفقاً لما ذكرته شركة “بوستانسيك”.

أهداف نقدية ومالية متعارضة لبنك الاحتياطي الفيدرالي

من خلال رفع أسعار الفائدة مباشرة بعد اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط المصرفي، “يمكن النظر إلى أهداف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على أنها تعمل على خلاف مع أهداف الاستقرار المالي الخاصة به”، على حد قول كابيتال إيكونوميكس.

وقال غولدمان: “سنندهش إذا، بعد أسبوع فقط من بذل جهود كبيرة لدعم الاستقرار المالي، يخاطر صناع السياسة بتقويض جهودهم برفع سعر الفائدة”.