عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البنك الدولي يوافق على إطار شراكة بقيمة 7 مليارات دولار مع مصر



قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار. وذكر البيان ان الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية. وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

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