عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسواق تترقب نتيجة اجتماع “الفيدرالي” وموقفه بشأن الفائدة بعد أزمة البنوك



تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسته النقدية المقبلة في ضوء أزمة البنوك المتعثرة والتدخل لحماية القطاع من تداعيات أوسع نطاقا.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 0.25% إلى ما بين 4.75% إلى 5% خلال اجتماعه، بعدما ألمح في اجتماعه الماضي بإمكانية رفع الفائدة لفترة أطول للسيطرة على التضخم، ذلك كان قبل تعثر البنوك الأميركية الثلاثة.

وتركز الأسواق على كيفية تقييم “الفيدرالي” لتداعيات أزمة البنوك وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن أن مراجعته لما حدث مع بنك “SVB” ستعلن في الأول من مايو.