شكرا لاهتمامكم بخبر قبيل الربيع.. 5 مكونات تساعد على تفتيح البشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قبيل الربيع.. 5 مكونات تساعد على تفتيح البشرة



تحتاج البشرة في بداية فصل الربيع إلى استعادة صفائها وإشراقها، ولتحقيق هذا الهدف يمكن الاستعانة بمجموعة من المكوّنات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في تفتيح لون الجلد، وتوحيده، وإزالة علامات الكلف والبقع الداكنة المتراكمة على سطحه.

1- عصير البرتقال:

يتميّز عصير البرتقال بغناه بفيتامين “C” ومُساهمته في تسريع آليّة تجديد خلايا البشرة مما يؤمن تفتيح لونها ومحاربة تجاعيدها، وفي حالة البشرة الدهنيّة، يُنصح بخلط مقدار فنجان قهوة من عصير البرتقال مع بضع قطرات من ماء الورد والقليل من مسحوق الكركم، على أن يتمّ مسح هذه الخلطة على الوجه، والعنق، واليدين، والساقين ثم تركها لمدة ساعة أو أكثر قبل شطفها جيداً، أما في حالة البشرة الجافة فيُنصح بخلط مقدار فنجان قهوة من عصير البرتقال مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم تدليك الخليط بلطف على المناطق الداكنة وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً. يجب تكرار هذه الخطوة يومياً للحصول على النتائج المرجوّة.

2- الحليب ومشتقاته:

يُساعد الكالسيوم الموجود في الحليب على ترطيب البشرة وتوحيد لونها الطبيعي، ويكفي غمس قطعة نظيفة من القماش في الحليب الدافئ وفرك البشرة بها بلطف لبضع دقائق، كما يمكن اعتماد هذه الخطوة بشكل يومي لمدة أسبوعين لتفتيح بشرة الوجه والجسم، كما يمكن أيضاً خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين صغيرتين من العسل وفرك الخليط على المناطق الداكنة في الجسم ثم تركه لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل شطف جيداً بالماء. يُنصح بتكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

3- طحين الأرز:

يُساعد طحين الأرز على ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس بفعل احتوائه على الفيتامينC وEe. يُنصح بخلط نصف كوب من طحين الأرز مع الحليب السائل للحصول على عجينة رخوة نسبياً يسهل مدّها على أماكن الوجه والجسم التي تحتاج إلى تفتيح لونها. يُترك هذا الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ. ويُنصح باعتماد هذه الخلطة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً لتفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقاً.

4- عصير الطماطم:

يتميّز عصير الطماطم بغناه بالفيتامينC ومُضادات الأكسدة مما يُساعد على تفتيح البقع الداكنة التي تظهر على البشرة. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب أو الزبادي ثم تطبيق هذا الخليط على الوجه والعنق لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، على أن يتمّ شطفه جيداً بالماء بعد ذلك، ويُنصح بتكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

5- شرائح الخيار:

يتميّز الخيار بقدرته الفائقة على ترطيب البشرة بفعل غناه بالماء والفيتامينات، كما تتمتع شرائح الخيار بفعالية في مجال تفتيح لون البشرة إذ يكفي تطبيقها على المناطق الداكنة في الوجه والجسم لبضع دقائق مرين يومياً ثم شطفها بالماء الفاتر للحصول على بشرة صافية، ويمكن أيضاً هرس شرائح الخيار مع أوراق النعناع الطازجة وتطبيق الخليط بشكل قناع على الوجه لمدة 15 دقيقة بهدف تنظيف الجلد، مُعالجة حروق الشمس، وتبييض البشرة. يمكن استعمال هذا القناع عدة مرات أسبوعياً.