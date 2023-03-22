شكرا لاهتمامكم بخبر التضخم في بريطانيا يرتفع ليسجل 10.4% خلال فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن التضخم في بريطانيا يرتفع ليسجل 10.4% خلال فبراير



ارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي فاجأ المحللين وزاد الضغط على بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) كي يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر غدا الخميس.

قفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4 % على مدار 12 شهرا حتى فبراير/ شباط مقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائلات، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء.

بينما يتوقع الخبراء انخفاض الأسعار بسرعة في وقت لاحق هذا العام، فإن نسبة التضخم أكبر بخمسة أضعاف من الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا، البالغ 2%.

سيوازن البنك بين الحاجة للسيطرة على التضخم والمخاوف بشأن تداعيات المشكلات المصرفية العالمية عندما يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الخميس.

وافق البنك على عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ ديسمبر/ كانون أول عام 2021، ما أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%.

وقال مايكل هيوسون، ، كبير محللي الأسواق في مؤسسة (سي إم سي ماركتس يو كيه) إنه يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل.