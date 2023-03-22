شكرا لاهتمامكم بخبر لفقدان الوزن.. تناول هذا المشروب في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لفقدان الوزن.. تناول هذا المشروب في رمضان



مع بداية شهر رمضان يكثر الحديث عن بعض المشروبات والمأكولات التي تساعد في فقدان الوزن، ومنها مشروب الكركديه الذي يمكن تحضيره بخطوات مختلفة.

إضافة إلى مذاقه المنعش، فقد كشفت دراسات عدة أن مشروب الكركديه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وتقليل نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.

وهناك عدة مئات من أنواع الكركديه، تختلف حسب الموقع والمناخ الذي تنمو فيه، ولكن الكركديه “السبديريفا” يستخدم بشكل شائع لصنع شاي الكركديه.

وكشفت الأبحاث عن مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بشرب شاي الكركديه، بحسب موقع healthline المختص بالأمور الصحية والطبية.

فقدان الوزن

أشارت العديد من الدراسات إلى أن شاي الكركديه قد يرتبط بفقدان الوزن ويمكن أن يساعد في الحماية من السمنة.

ففي دراسة واحدة صغيرة عام 2014، استهلك 36 مشاركاً يعانون من زيادة الوزن، إما مستخلص الكركديه أو دواء وهمياً.

دهون البطن (شترستوك)

انخفاض الدهون

وبعد 12 أسبوعاً، كان لدى أولئك الذين تناولوا خلاصة الكركديه انخفاض في وزن الجسم ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.

كذلك توصلت دراسة أجريت على الحيوانات إلى نتائج مماثلة، مما يشير إلى أن مستخلص الكركديه يمكن أن يساعد في تقليل وزن الجسم والشهية عن طريق منع تراكم الخلايا الدهنية.

شاي الكركديه (شترستوك)

مزيد من الدراسات

ويقتصر البحث الحالي على الدراسات التي تستخدم جرعات مركزة من خلاصة الكركديه.

فيما هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد كيفية تأثير شاي الكركديه على فقدان الوزن لدى البشر.