شكرا لاهتمامكم بخبر بعد شائعة انفصالها عن حبيب.. هكذا أطلت شيرين بأول ظهور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد شائعة انفصالها عن حبيب.. هكذا أطلت شيرين بأول ظهور!



حركة واحدة على إنستغرام كانت كفيلة بأن تشعل وسائل التواصل الاجتماعي عن حياة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

فقد انتشرت شائعات انفصال صاحبة “آه يا ليل” عن زوجها الفنان حسام حبيب كالنار في الهشيم، خلال الفترة الماضية، بعد إلغاء شيرين متابعة زوجها على موقع الصور.

ووسط البلبلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها قالوا إنها الأحدث بعد اختفائها، ظهرت فيها شيرين في الاستوديو أثناء تسجيلها أغنية جديدة، دون الكشف عن أي معلومة إضافية.

“شائعات”

وأتى انتشار هذه الصورة بعدما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع إنستغرام.

في حين أكد حبيب في تصريحات إعلامية أن كل ما يثار عن طلاقه “مجرّد شائعات”، لتخرج بعدها شيرين وتؤكد عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها.

يذكر أن شيرين كانت أعلنت تفرّغها الكامل لإعداد أغان جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، واعدة جمورها ومحبيها بأعمال تليق بهم، وفق كلامها.