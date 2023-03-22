شكرا لاهتمامكم بخبر مش لازم الناس تعرفها.. أول تعليق لأيتن عامر على أزمة طليقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مش لازم الناس تعرفها.. أول تعليق لأيتن عامر على أزمة طليقها



في أول تعليق لها بعد أزمتها مع طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، أكدت الفنانة أيتن عامر حرصها على نشر الطاقة الإيجابية لدى جمهورها، بعيدا عن ما يحدث في حياتها الشخصية.

كما أوضحت عامر في تصريحات تلفزيونية أن كل إنسان يمر في حياته بالعديد من الظروف منها الجيد والصعب، قائلة: “كل حد فينا أكيد بيمر بظروف مش لازم الناس كلها تعرفها، وأنا بعتبر نفسي بني آدم زي كل الناس بيعدي عليا أوقات صعبة وأوقات حلوة”.

كذلك لفتت إلى أنها تحاول دوماً إظهار الجانب المشرق من حياتها حتى تنشر الطاقة الإيجابية بين كل الناس، لأنها لا تعتقد أن الجانب المظلم مفيد للناس في أي شيء.

يشار إلى أن أول ظهور لأيتن بعد الأزمة، التي حدثت في بداية شهر مارس الجاري، كان أثناء إدلائها بصوتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

أيتن عامر



الفنانة آيتن عامر

وكانت عامر قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدى عليها بالسب والقذف، وكذا والدتها- 71 سنة- وقيام طليقها بأخذ طفليها، أيتن محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة، حسب مصادر محلية.

يذكر أن الفنانة المصرية تزوجت من محمد عز العرب في 2015 بعد أشهر قليلة من خطبتهما، بعد أن جمعهما مسلسل “السبع وصايا”، وفيلم “زنقة ستات”، وانفصلا في هدوء في 2022.