عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعيين عبدالرحمن الفقيه رئيسا تنفيذيا لـ”سابك”



قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 21 مارس 2023 وفقا لبيان من الشركة على ” تداول السعودية”. وقالت الشركة إن المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “برادفورد” بالمملكة المتحدة. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات،ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة نساند للاستثمار، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، ورئيس لجنة مصنعي البتروكيماويات، كما أنه عضو مجلس الإدارة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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