شكرا لاهتمامكم بخبر “توتال” الفرنسية تترقب حل لإتمام اتفاق مع العراق بقيمة 27 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “توتال” الفرنسية تترقب حل لإتمام اتفاق مع العراق بقيمة 27 مليار دولار



قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، باتريك بويان، في إفادة يوم الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل فيما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار.

ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/أيلول 2021 على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق على مدى 25 عاما بمبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار.

لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل في أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقا وسط خلافات بشأن شروطه.

وقال بويان إن الاتفاق تعرض لاختبارات عند إجراء الانتخابات وتغير الحكومة بعد التوقيع عليه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي تم انتخابها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصر على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية.

وصرح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق.

وقال بويان: “لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقا، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرض الشركة لمزيج من

المخاطر… العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر… نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي”.

وأضاف “آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي”.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة.