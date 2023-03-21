عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قواعد جديدة تشجع البنوك على تعديل أصولها الأجنبية لصالح عملات الدول الصديقة



وضع البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء قواعد جديدة لتحفيز البنوك الروسية على تعديل أصولها من العملات الأجنبية لصالح عملات الدول التي تعدها موسكو “صديقة” بدءا من الأول من أبريل/ نيسان.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن معدل الاحتياطي المطلوب لعملات الدول “غير الصديقة” سيكون عند 7.5%، بينما سيكون معدل عملات الدول الصديقة عند 5.5%، وفق رويترز.

وتصنف روسيا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها على أنها دول “غير صديقة”.