عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هيئة السوق السعودية تغرم “مكة للإنشاء” 40 ألف ريال لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية



أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس إدارتها بفرض غرامة مالية 40 ألف ريال، على شركة “مكة للإنشاء والتعمير”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرض الغرامة على شركة “مكة للإنشاء” لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية المنتهية في 29/10/1443هـ خلال المهلة النظامية المنتهية في 26/12/1443هـ الموافق 25/07/2022م.

وتابعت أنها “لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية إلا بتاريخ 18/08/2022م.

وأضافت أن الشركة خالفت الفقرة (أ) من المادة الستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة في إعلانها المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة “تداول” بتاريخ 25/07/2022م، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 29/10/1443هـ.

وأشارت إلى أن الشركة ذكرت أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة هو مبلغ 78 مليون ريال، وإجمالي الدخل الشامل هو مبلغ 351 مليون ريال، وربحية السهم هو مبلغ 0.52 هلله، وإجمالي حقوق المساهمين للربع الحالي هو مبلغ 4.36 مليون ريال، وإجمالي حقوق المساهمين للفترة المماثلة هو مبلغ 5.1 مليون ريال، وكان طبيعة رأي مراجع الحسابات “الرأي غير المعدل”، وهو ما تم تصحيحه في إعلان الشركة على الموقع الالكتروني لشركة “تداول” بتاريخ 17/08/2022م.