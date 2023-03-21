عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “رعاية” توصي توزيع 10% أرباحاً نقدية للسهم عن 2022



أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطيبة “رعاية” عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 44.85 مليون ريال، موزعاً على عدد 44.85 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاُ.

وارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” بنسبة 24.7% في 2022، إلى نحو 170.07 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 136.36 مليون ريال في 2021.