عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن معدل التضخم في دبي يرتفع إلى 4.9% في فبراير 2023



أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في الإمارة إلى 4.9% في فبراير 2023، على أساس سنوي.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال فبراير 2023، الى 106.91 نقطة مقارنة بنحو 106.09 نقطة في يناير السابق له.

وعلى أساس شهري، ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر فبراير إلى 0.77%، مقارنة بسالب 0.58% في يناير 2023.