عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصرف لبنان يخفض عملته المحلية إلى 90 ألف ليرة للدولار



حدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الثلاثاء سعر الصرف الجديد لليرة البنانية عند 90 ألف ليرة للدولار. وقال إن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة وفقا لـ”رويترز”. وهوت الليرة في السوق الموازية من حوالي 121 ألفا للدولار صباح اليوم الثلاثاء إلى 140 ألفا بحلول الظهيرة، وبدأت قيمتها في الارتفاع فور إعلان القرار.

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