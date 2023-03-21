أخبار اليمن : رياح قوية وأمطار رعدية على هذه المحافظات

رياح قوية وأمطار رعدية على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً قوية على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، لحج، غرب ذمار، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وذكر أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في عتق بلغت 1.6 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة، كانت في مجملها خارج محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو المجازفة بقطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر السائقين في المنحدرات والطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.

وكذلك حذر مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.