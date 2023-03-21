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مجلس الوزراء: التقديرات الأخيرة لوكالات التصنيف تعكس فاعلية الإصلاحات في السعودية

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شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس الوزراء: التقديرات الأخيرة لوكالات التصنيف تعكس فاعلية الإصلاحات في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس الوزراء: التقديرات الأخيرة لوكالات التصنيف تعكس فاعلية الإصلاحات في السعودية

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مجلس الوزراء السعودي: التقديرات الأخيرة لوكالات التصنيف تعكس فاعلية الإصلاحات في المملكة

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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