عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فطر “مميت” يتفشى في أميركا.. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض



حذرت دراسة حكومية أميركية من أن فطرا مقاوما للعقاقير، يحتمل أن يكون مميتا، ينتشر بسرعة عبر المرافق الصحية في أنحاء البلاد الولايات المتحدة.

ضعف المناعة

وحذر باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، من الفطريات التي تسمى بـ”كانديدا أوريس” التي تنمو على هيئة مستعمرات الخميرة، مشيرين إلى احتمالية أن تسبب مرضا شديدا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

معدل ينذر بالخطر

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في أميركا، ارتفع بمعدل ينذر بالخطر، منذ أن تم الإبلاغ عن الفطر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016.

وجرى التعرف على الفطر عام 2009 في آسيا، لكن العلماء قالوا إنه ظهر لأول مرة في جميع أنحاء العالم، قبل حوالي عقد من الزمان.

ميسيسسبي الأكبر انتشارا

يذكر أن عدد الإصابات ارتفع في الولايات المتحدة بنسبة 95 بالمئة بين عامي 2020 و2021، ويتفشى الفطر بشكل أكبر في ولاية ميسيسيبي.