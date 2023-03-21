شكرا لاهتمامكم بخبر 3 مجموعات أزياء تميزت في أسبوع دبي للموضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 3 مجموعات أزياء تميزت في أسبوع دبي للموضة



استطاع أسبوع دبي للموضة أن يُثبّت مكانته كمحطة أساسية بين المحطات التي تشهدها عواصم الموضة العالمية. وقد أقيمت فعالياته مؤخراً على مدى 6 أيام وشهدت إطلاق العديد من مجموعات خريف وشتاء 2023-2024 التي حملت توقيع مصممين محليين وعالميين.

فيما يلي نلقي الضوء على مجموعات 3 منهم قدموا تصاميم لافتة ومميزة.

قدمت دار Amato Couture لمصممها الفلبيني فورن وان مجموعة خاصة من التصاميم تحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاق هذه الدار. وقد أتت هذه المجموعة الاحتفالية مختارة بعناية لتجسد روح العلامة ومفهومها للأناقة. تميزت هذه التصاميم النسائية والرجالية بطابع درامي مُلهم ومُبدع على السواء.

وقد أراد منها المصمم أن تُعبّر عن قوة الشخصية، المصالحة مع الذات، والإصرار على تحقيق الأحلام. أما الخامات والمواد الفخمة المستعملة بالإضافة إلى تقنيات الزخرفة النادرة فانتقلت بهذه العلامة إلى عالم من البريق والنجاح المستمر.

مرمر حليم و”الهَوماء”

جلبت المصممة المصرية مرمر حليم أجواء الصحراء إلى مدرج عرضها الذي حمل عنوان “هَوماء” وتضمن 36 إطلالة تطلب تنفيذها حوالي الشهرين. وقد استعانت المصممة بخامات التفتا، والمخمل، والشيفون بالإضافة إلى أنواع من الأقمشة الشبيهة بمظهر الجلد.

جمعت التصاميم بين القصات الكلاسيكية والتفاصيل المبتكرة والمُبالغ بها التي تمثلت بكابات طويلة، وأكمام تزينت بالكشاكش، وياقات غير متماثلة. أما الألوان فتنوعت بين الأبيض، والذهبي، والرمادي، والأرجواني، والمشمشي التي رافقتها أيضاً تدرجات داكنة مثل الأسود والبني.

ديما عياد و”حرية الألوان”

حملت مجموعة المصممة اللبنانية ديما عيّاد عنوان “حرية الألوان”، وهي أخذتنا إلى عالم نابض بالحياة وتميزت بدقة عالية تكشف عن التفرد والشمولية الذين يميزان مقاربة هذه الدار لعالم الموضة.

اهتمام المصممة ببريق المعدن بدا جلياً في هذه المجموعة، وقد كان لافتاً حرصها على التكامل بين لوحة الألوان المنسقة بعناية وخيارات الأقمشة ذات الطابع الأنثوي المميز. تميزت المجموعة بتفاصيل عصرية تمثلت بالطبعات، والأنماط المحددة، والشراريب التي أضافت طابعاً مبتكراً على التصاميم.