عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رئيس “طيران الإمارات” يأمل في تسوية مسألة حقوق الطيران بين الهند والإمارات



قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تأمل أن تسوي حكومتا الهند والإمارات المسألة المتعلقة بحقوق الطيران الثنائية بين البلدين.

وأضاف كلارك للصحافيين على مائدة مستديرة بمؤتمر للطيران في الهند، أن هناك حاجة لشركات الطيران الخليجية في الهند بالنظر إلى قوة الطلب.

كان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، أكد أن طيران الإمارات تهدف خلال العام 2023 لإعادة عملياتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستواصل جذب المواهب والتوظيف لدعم نموها المستقبلي، والتركيز على صحة وسلامة عملائها وفرق عملها.

وقال سعيد في رسالة لموظفي المجموعة بمناسبة العام الجديد خلال العام 2023، إنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات مثل تشغيل طائرات المجموعة المجددة حديثاً واستثمار بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) في العمليات الخضراء والاستدامة وتنمية المجتمع.