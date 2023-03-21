عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مستخدمو “تويتر” بالولايات المتحدة يعلنون عن مشاكل في عمل التطبيق



أعلن مستخدمو الشبكة الاجتماعية “تويتر” في الولايات المتحدة عن مواجهة مشاكل في عمل التطبيق، وذلك حسبما أفادت بوابة المعلومات ” داونديتيكتور”. ووفقا للبوابة التي توفر للمستخدمين معلومات في الوقت الآني حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات، أبلغ 78% من المستخدمين عن مشاكل في تشغيل التطبيق، و15% منهم أبلغوا عن مشاكل في عمل الموقع، و7% آخرون يجدون صعوبة في الاتصال بالمخدم. يشار إلى تقييد الوصول لتطبيق “تويتر” في روسيا منذ مارس 2022.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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