شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع أسعار النفط رغم تهدئة صفقة كريدي سويس مخاوف بشأن الطلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أسعار النفط رغم تهدئة صفقة كريدي سويس مخاوف بشأن الطلب



تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن هبطت في وقت مبكر من الجلسة السابقة بفعل مخاوف المستثمرين من أن مشكلات القطاع المصرفي الأخيرة ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الخام.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 77 سنتا بنسبة 1.04% إلى 73.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا ما يعادل 1.09% إلى 66.90 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع.

ينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أبريل/نيسان اليوم الثلاثاء، ومايو/أيار هو العقد الأكثر نشاطا لذلك الخام، نقلاً عن رويترز.

جاء التراجع رغم عقد صفقة تاريخية وافق بموجبها (يو.بي.إس)، أكبر بنك في سويسرا، على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لإنقاذه.

بعد الإعلان عن الاتفاق، أشارت البنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى أنها ستعزز سيولة السوق وتدعم البنوك الأخرى.

في غضون ذلك، قال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر

النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع

الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل/نيسان. واتفقت المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.