أخبار اليمن : إصابة 16 مدنياً بنيران العدو السعودي في صعدة

إصابة 16 مدنياً بنيران العدو السعودي في صعدة
ارتفعت حصيلة المصابين بنيران العدو السعودي في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، اليوم، إلى 16 مصاباً بينهم عدد من المهاجرين الأفارقة.
وأوضح مصدر طبي في صعدة، أن مستشفى رازح الريفي استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مواطناً أصيبوا بنيران جيش العدو السعودي في شدا ومنبه.
وأشار المصدر إلى وصول جريحين من المهاجرين الأفارقة إلى مستشفى الطلح العام أصيبوا بنيران العدو السعودي، فيما أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه لترتفع الحصيلة إلى 16 جريحا، خلال الساعات الماضية.
وأدان المصدر وبشدة استهتار النظام السعودي الإجرامي بحياة المدنيين عن طريق استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة مرتكباً جرائم أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة.
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