عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 7.9 مليار دولار تكاليف إعادة الإعمار بسوريا على مدار 3 سنوات



قدر البنك الدولي، تكاليف إعادة الإعمار بسوريا عند 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وتوقع البنك الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 5.5% في 2023 بعد زلازل فبراير. كما توقع أن تصل الخسائر والأضرار المادية إلى 5.2 مليار دولار. وشملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات في سوريا، والتي يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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