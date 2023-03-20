أخبار اليمن : رصد 111 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 111 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 111 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 17 غارة للطيران التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و14خرقاً بقصف مدفعي، و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.