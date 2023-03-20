أخبار اليمن : تأكيد رسمي على توسعة وتطوير مطار تعز الدولي

تأكيد رسمي على توسعة وتطوير مطار تعز الدوليأكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، أهمية الحفاظ على أراضي وحرم مطارات الجمهورية، وتنمية الوعي المجتمعي بأهميتها في تقديم الخدمات الإنسانية والملاحة الجوية.

وأشار الوهباني في اجتماع بوزارة النقل اليوم، إلى اهتمام وحرص القيادة بمطار تعز الدولي وإعادة تأهيله وتطويره لأهميته الاستراتيجية في تقديم خدماته بما يلبي احتياجات المواطنين في محافظة تعز والمحافظات ذات الكثافة السكانية المستفيدة من المطار.

وحث وزارة النقل وهيئة الطيران المدني وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على مضاعفة الجهود لتفعيل العمل بالمطار والحفاظ عليه.

فيما أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بجهود وزارة النقل وهيئة الطيران المدني للحفاظ على أراضي وحرم مطار تعز، واعتماد خطة توسيع وتطوير المطار وإعادة تأهيله نتيجة ما تعرض له من قصف من قبل طيران العدوان.

وأكد على ضرورة التعاون والعمل كفريق واحد مع السلطة المحلية الجهات ذات العلاقة لسرعة إنجاز تنفيذ مشروع سور مطار تعز الدولي.

بدوره أكد وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أهمية مطار تعز على المستوى المحلي والدولي انطلاقا من وظيفته الحيوية التي تخدم كثافة سكانية كبيرة.

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تسعى ضمن خططها إلى إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة وفقا للمتطلبات والشروط الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

من جانبه أكد رئيس هيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني هاشم الشامي، الاستعداد لتقديم كافة الخدمات التي تسهم بشكل في المحافظة على أراضي وحرم مطار تعز الدولي وفي إعادة تأهيله.

وناقش الاجتماع، الخطوات التنفيذية لوضع العلامات لتحديد أراضي وحرم مطار تعز وما يتطلبه ذلك من عملية شق وأعمال أخرى.