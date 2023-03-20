عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تشكيل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في السعودية.. هذه مهامه



أصدر وزير التعليم السعودي، يوسف بن عبدالله البنيان، قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى “مجلس التعليم الأهلي الاستشاري”؛ للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، يأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من تطوير لقطاع التعليم، وتجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتتعدد مهام مجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ لتشتمل على مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي، وخاصة التراخيص المرتبطة بالتعليم الأهلي والعالمي، والنظر في هندسة جميع إجراءات هذه التراخيص، وتقليص إجراءاتها التنفيذية.

ويترأس وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم، إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.​

مجلس التعليم الأهلي الاستشاري

