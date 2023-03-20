عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أمازون” تعتزم تسريح 9 آلاف موظف



قالت شركة “أمازون” اليوم الاثنين، إنها ستسرح 9000 موظف.

وفي فبراير الماضي، طلبت شركة “أمازون” من الآلاف من عمالها العودة إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع، وفقاً لمذكرة الشركة التي أصدرها الرئيس التنفيذي آندي جاسي.

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في الأول من مايو، والتي تمثل نهاية سياسة الشركة الصديقة للعمل عن بُعد أو الهجين التي كانت سارية في أمازون سابقاً. كما يأتي بعد شهر من تأكيد “أمازون” خططها لتسريح أكثر من 18 ألف عامل وسط حالة عدم يقين أوسع في الاقتصاد.

وفي سياق دفاعه عن تغيير سياسة الشركة، جادل جاسي بأن العمل من المكتب من شأنه أن يؤدي إلى تعاون أفضل وتناقل ثقافة الشركة.