أخبار اليمن : منظمة أممية ترفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%

منظمة أممية ترفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الاحد، عن رفع مبلغ المساعدات النقدية للفقراء في اليمن، بنسبة 38 في المئة لكل عائلة، بهدف مواجهة الغلاء.
وقال مكتب يونيسف باليمن في بيان مقتضب، إنه "في دورة الصرف الحالية من الحوالات النقدية غير المشروطة، تمت إضافة مبلغ إلى جانب المبلغ الأساسي، بما يعادل 38 بالمئة"، دون ذكر المبلغ الإجمالي.
وأضاف البيان إن "رفع المبلغ يأتي مع ارتفاع تكلفة المعيشة في اليمن.. إضافة لذلك، يتم التخطيط لصرف مبالغ نقدية لثلاث دورات خلال العام الجاري"، دون تفاصيل.
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