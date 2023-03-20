أخبار اليمن : كميائيون يكتشفون عشبة سامة تعالج مرض السرطان

كميائيون يكتشفون عشبة سامة تعالج مرض السرطانابتكر الكيميائيون الروس أدوية تعتمد على عشبة هرقلية سوسنوفسكي السامة، وفي حال نجاح هذه الأدوية، فإن أخطر أنواع الأعشاب سيساعد في علاج السرطان.

عند ملامسة شخص ما لعشبة سوسنوفسكي (Heracleum sosnowskyi)، فإن العصير الذي يحتوي على الفورانوكومارين يسقط على الجلد. تعمل هذه المواد على تعزيز عمل الأشعة فوق البنفسجية، كما أن أشعة الشمس تسبب حروقًا شديدة.

قرر علماء من جامعة موردوفيا "أوغاروفا" استخدام هذا النبات الخطير من أجل الخير. قام فالنتين أغييف، الباحث الجديد في مختبر حركية الدواء والعلاج الدوائي المستهدف، ومشرفه، الدكتور في العلوم الطبية أوليغ كوليكوف، بتطوير جسيمات نانوية خاصة (ليبوزومات) مع عصير العشبة.

يتم إيصال التركيبة الطبية الناتجة إلى الخلايا الخبيثة، وتخترقها وتربط بشكل لا رجعة فيه الحمض النووي مع الفورانوكومارين تحت تأثير الإشعاع فوق البنفسجي. هذا يعطل عملية انقسام الخلايا السرطانية - يحدث موت الخلايا المبرمج، وتدمير الذات.

تم إجراء الاختبارات في مزرعة الخلايا وعلى حيوانات المختبر، حيث تم إعطاء المستحضر على أساس هذه العشبة عن طريق الوريد.

ويقترح العلماء علاج سرطان الجلد والأمعاء والمثانة وأنواع أخرى من السرطان بمساعدة دواء من مستخلص عشبة هرقلية سوسنوفسكي السامة. وأكد أغييف أن هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل والتكاليف.*وكالات

