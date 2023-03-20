أخبار اليمن : النواب يقر تقرير بشأن لائحة تنظيم مولدات الكهرباء

النواب يقر تقرير بشأن لائحة تنظيم مولدات الكهرباءأقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والقانونية، بشأن التظلم المقدم من ملاك المولدات الكهربائية من لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي بتنفيذ التوصيات التالية:

1. إعادة النظر في اللائحة المؤقتة لتنظيم أنشطة ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ بما لا يخالف الدستور والقوانين النافذة.

2. الالتزام بتحصيل رسوم الخدمات المحددة بمبلغ (300) ريال شهرياً على كل فاتورة استهلاك للكهرباء الحكومي إلى جانب تحصيل رسوم النظافة ورسوم المجالس المحلية المحددة قانوناً وإلغاء أي زيادة تم إضافتها على هذه الرسوم.

3. إلغاء الاشتراك الأسبوعي أو الشهري الذي يُحصل على كل فاتورة استهلاك للكهرباء الحكومي أو التجاري.

4. على مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء عدم المبالغة في رسوم التعرفة بحيث لا يتجاوز سعر البيع مبلغ (250) ريالاً للكهرباء التجاري، ومبلغ (150) ريالاً للكهرباء العمومي لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن بسبب العدوان والحصار.

5. الرقابة المستمرة على مولدات الطاقة الكهربائية بحيث لا يصدر منها أضرار صحية على المواطنين ولا تلوث البيئة المحيطة.

6. على وزارة الكهرباء ومؤسساتها المحافظة على ممتلكات الدولة المتعلقة بالشبكة والأعمدة وغيرها والصيانة الدورية لها.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير، على أهمية الالتزام بعدم فرض أي رسوم إلا بقانون وأن لا يتم إصدار اللوائح المنظمة إلا بعد صدور قانون بشأن ذلك، كما أكدوا على أهمية مراعاة ظروف المواطنين عند احتساب تعرفة أسعار الكهرباء.

وشددوا على أهمية البحث عن الحلول الكفيلة بتوفير التيار الكهربائي بأمانة العاصمة والمحافظات وبالأسعار المناسبة التي تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأوضاع المناطق الساحلية مع حلول فصل الصيف الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير التيار الكهربائي وإعادة النظر في أسعار الكلفة الحالية التي لا تتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار، وانقطاع المرتبات.

من جانبه تطرق وزير الكهرباء في سياق إيضاحاته إلى جهود الوزارة في تنظيم عمل المولدات والحد من العشوائية.. لافتا إلى عدم قدرة المؤسسة على تغطية الاحتياج نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار الدكتور البخيتي إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمؤسسة لتحسين الخدمة والضغط لتحقيق انضباط محطات المولدات الكهربائية.. لافتا إلى الجهود التي بذلت لإصلاح المحطات المتهالكة وإجراء الصيانة والتحسين المستمر والرقابة على المولدات، وكذا الصيانة الوقائية وأعمال التشغيل للمحطات التابعة للمؤسسة في عدد من المحافظات.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.