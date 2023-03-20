عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا ستلغي 20 مليار دولار ديونا على الدول الأفريقية



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستلغي ديون الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة “تاس”. وأضاف إن روسيا لطالما منحت وستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية>

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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