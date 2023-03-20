أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الشيخ عبدالله مطلق

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الشيخ عبدالله مطلق
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ/ عبدالله مطلق صالح بن مسعود، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من اجل الوطن .
وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية واسهاماته النضالية كواحد من مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر،14 أكتوبر، 30 نوفمبر، منوها كذلك الى اسهام الفقيد في إرساء دعائم وأسس العمل السياسي والديمقراطي والتنموي، كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج.
وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد القاضي / عادل عبدالله مطلق، وإلى كافة أولاد الفقيد وأحفاده، والى الشيخ محمود مطلق وجميع آل بن مسعود في منطقة حالمين خاصة، والى جميع ابناء ردفان ومحافظة لحج عامة، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
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