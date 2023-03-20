شكرا لاهتمامكم بخبر المخرج خالد يوسف عن “سره الباتع”: تجربة صعبة لن أكررها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المخرج خالد يوسف عن “سره الباتع”: تجربة صعبة لن أكررها!



كشف المخرج المصري خالد يوسف، تفاصيل عن تجربة مسلسله الجديد، والذي يخوض به السباق الرمضاني، وقال لـ”العربية.نت” إن مسلسله يضم أكثر من 50 فنانا من أشهر الفنانين العرب ويستخدم فيه تقنيات العمل السينمائي، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل مستوحاه من قصة “سره الباتع” للأديب الكبير والراحل يوسف إدريس، من المجموعة القصصية “حادثة شرف”، والتي تدور حول الخرافات في ريف مصر وما يجري من بناء ضريح لأحد الأشخاص يذهب إليه المريدون ويعتقدون أن التبرك به يلبي حاجاتهم.

وذكر يوسف أن المسلسل يشبه بالنسبة له “مهمة انتحارية” سيخوضها بكامل تفاصيلها ويتوقف لمدة عامين مقبلين، قبل أن يكرر تجربة مماثلة في الدراما، لكنه سيعود بالطبع لعمله السينمائي.

أفيش مسلسل “سره الباتع” لخالد يوسف

خالد يوسف، من مواليد العام 1964 بكفر شكر محافظة القليوبية، وكان أحد القيادات البارزة للحركة الطلابية في الثمانينات، ثم حصل على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية من كلية الهندسة عام 1990، ونصحه المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بالعمل في السينما.

بدأ يوسف العمل في السينما من خلال الاشتراك في فيلم روائي تسجيلي قصير بعنوان “القاهرة منورة بأهلها”، وسرعان ما عشق الإخراج وتتلمذ على يد يوسف شاهين.

وفي العام 1992 أصبح مساعدا لشاهين في فيلم “المهاجر” وتولى مسؤولية المخرج المنفذ لأفلام شاهين وهي “المصير” و”الآخر” و”إسكندرية نيويورك” ثم قدم في عامي 2005 و2006 فيلمى “ويجا” و”خيانة مشروعة”.

كان خالد يوسف من أبرز معارضي حكم الإخوان، ووفق تصريحات سابقة له فقد طلب تصوير مشاهد ولقطات مظاهرات 30 يونيو من العام 2013 ضد الجماعة، مشيرا إلى أن الأعداد التي ظهرت في اللقطات التي تم تصويرها كانت أقل من الحشود الضخمة التي نزلت للشوارع بالفعل.