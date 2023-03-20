شكرا لاهتمامكم بخبر سنرسل الحبوب إلى أفريقيا بالمجان إذا لم يتحقق هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سنرسل الحبوب إلى أفريقيا بالمجان إذا لم يتحقق هذا الأمر



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن بلاده سترسل الحبوب إلى أفريقيا بالمجان إذا لم يتم التوصل إلى تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما.

وأكد بوتين، على قبول تمديد اتفاق الحبوب إذا تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لرويترز.

وذكر بوتين، أن من أصل 820 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا لم يصل لأفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب، موضحاً أن نحو 45% من إجمالي كمية الحبوب المصدرة من أوكرانيا وصلت إلى الدول الأوروبية و3% فقط إلى إفريقيا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية في حال عدم إحراز تقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية، نقلاً عن “تاس”.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد المبادرة استنادا على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة والتي تشمل إعادة ربط مصرف “روسيلخوزبنك” بنظام الدفع الدولي “سويفت”، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب مادة الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وإلغاء الحظر المفروض على الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المعنية بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.

وشدد البيان على أنه “بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه الشروط، والتي كان ينبغي تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود”.

كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد أعلن أن بلاده لا تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ولكن لمدة 60 يوما فقط هذه المرة.