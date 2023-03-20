شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاضات جماعية للأسهم الآسيوية.. وأوروبا تفتح على هبوط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاضات جماعية للأسهم الآسيوية.. وأوروبا تفتح على هبوط



افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين بعد أن سجلت أسوأ أسبوع لها منذ سبتمبر 2022 وسط تقلبات في القطاع المصرفي.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3% عند الفتح، حيث قادت البنوك خسائرها لتهوي بنسبة 2.4%، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي ذلك، بعدما تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير يوم الاثنين بعد أن وافق بنك “UBS” على شراء منافسه المصرفي “كريدي سويس” في صفقة استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقاد مؤشر “Hang Seng” الخسائر في المنطقة، حيث انخفض بنسبة 2.74% متأثراً بأسهم الرعاية الصحية.

وفي البر الرئيسي للصين، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.48% لينهي اليوم عند 3234.91، في حين ارتفع مؤشر شنتشن بنسبة 0.27% ليغلق عند 11247.13. يأتي ذلك بعد أن تركت الصين سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.65% و4.3% على التوالي.

وفي أستراليا، انخفض “S & P / ASX 200” بنسبة 1.38% ليغلق عند 6898.5 نقطة. فيما تراجع مؤشر “Nikkei 225” الياباني بنسبة 1.42% ليغلق عند 26945.67 نقطة، وهبط مؤشر Topix بنسبة 1.54% إلى 1929 نقطة.

انخفض مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 0.69% وأنهى عند 2379.2، لكن مؤشر Kosdaq خالف الاتجاه، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 802.2 نقطة.

وتراجع أسهم “كريدي سويس” بنسبة 62% في تعاملات ما قبل الجلسة. فيما خسرت أسهم مجموعة “يو بي إس” 7.1%.