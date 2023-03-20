شكرا لاهتمامكم بخبر سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة.. حادث في تركيا ينتهي بعناق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة.. حادث في تركيا ينتهي بعناق



أظهر مقطع فيديو، سجّلته كاميرات المراقبة في منطقة كادرلي بمدينة عثمانية التركية جنوب البلاد، حادث سيرّ مروّع حصل في شارعٍ غير مزدحم ووقع ضحيته سائق دراجة نارية بعدما ضربته مركبة مسرعة، حيث أرغم ذلك سائقها على التوقّف ومحاولة إنقاذ سائق الدراجة.

وفي التفاصيل، سجّلت كاميرات المراقبة في شارع أتاتورك بمنطقة كادرلي الواقعة بمدينة عثمانية، حادث سيرّ مروّع بعدما اصطدمت مركبة بدراجة نارية، إذ أرغم ذلك سائق المركبة على التوقف والتوجّه لسائق الدراجة الذي وقع جانباً على يسار الطريق بعدما التصقت دراجته بالمركبة جرّاء الحادث.

ووقع سائق الدراجة على بعد أمتارٍ من دراجته النارية التي كان يقودها، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وأعاد إلى الواجهة مرةً أخرى حوادث المرور التي تشهدها البلاد.

وتوجّه سائق المركبة إلى سائق الدراجة النارية بعدما توقّف في منتصف الطريق بعدما أشار إليه السائق الثاني عند وقوعه جانب الطريق، وفق ما ظهر في مقطع الفيديو الذي أظهر كذلك عناق السائق الأول للثاني.

واقتصرت أضرار الحادث، بحسب وسائل إعلامٍ محلّية تركية، على خسائر مادّية لُحِقت بواجهة المركبة والدراجة النارية، في حين أصيب السائق الثاني بجروح طفيفة أُسعِف على إثرها إلى مستشفى قريب ظهر يوم أمس، قبل أن يخرج منه صباح اليوم الاثنين.

وبالتزامن مع إعادة تداول مقطع الفيديو الذي وثّق الحادثة، طالب عدد من مستخدمي موقع “تويتر” في تركيا، السلطات بضرورة تشديد شروط الحصول على شهادات القيادة لقطع الطريق أمام السائقين الذين ليس لديهم خبرة في القيادة للعمل ضمن شركات النقل الداخلي. وهو أمر يتكرر بعد كل حادثٍ مروري تشهده البلاد.

ويعد هذا الحادث، واحداً من بين مئات الحوادث التي تشهدها باستمرار عموم الطرقات التركية لاسيما في اسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وعادةً ما يتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس كتساقط الثلوج وهطول الأمطار في فصل الشتاء، بحوادث سيرٍ مميتة في تركيا.

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة تحصل أكثرها في مدينة إسطنبول.