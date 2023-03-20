شكرا لاهتمامكم بخبر “بترورابغ” تعيد تشغيل وحدة تكسير “الإيثان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بترورابغ” تعيد تشغيل وحدة تكسير “الإيثان”



أعادت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” السعودية،اليوم الاثنين، تشغيل وحدة تكسير الإيثان بعد إنجاز عمليات الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعامل التى توقفت من أجلها منذ 28 فبراير 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ” تداول” السعودية إن أعمال الصيانة أنجزت بنسبة 100 %، وأن الأثر المالي المترتب على الإيقاف لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، وسوف يظهر على نتائج الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” السعودية، عن تحقيق خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في 2022، مقابل أرباح 2.03 مليار ريال في 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء الماضي، خسائر العام 2022 إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج وهوامش الربح للمنتجات البتروكيماوية.

وأضافت أن من أسباب الخسائر السنوية، الانخفاض الحاد في هوامش بعض المنتجات المكررة، خاصة زيت الوقود عالي الكبريت والنافثا خلال النصف الثاني من عام 2022.

وأشارت إلى إيقاف مجمع الشركة الصناعي جزئياً وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023.

وأوضحت أن الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغت 1.7 مليار ريال، تمثل 10.19% من رأسمال الشركة البالغ 16.71 مليار ريال.