شكرا لاهتمامكم بخبر “رتال” توصي بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال للسهم وتوزيع أسهم منحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “رتال” توصي بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال للسهم وتوزيع أسهم منحة



أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إنه بذلك يصبح عدد أسهمها 400 مليون سهم بدلاً من 40 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وأضافت أن رأس المال يصبح 500 مليون ريال بعد الزيادة، مقابل 400 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 25%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم بدلاً من 50 مليون سهم، عبر توزيع 10 ملايين سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل سهم واحد لكل أربع أسهم مملوكة للمساهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في مشاريعها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.