شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أرباح “النهدي الطبية” 9% إلى 888 مليون ريال في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “النهدي الطبية” 9% إلى 888 مليون ريال في 2022



ارتفع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 9.27% في 2022، إلى نحو 887.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 812.5 مليون ريال في 2021.

وأرجعت “النهدي الطبية”، في بيان على “تداول السعودية”، زيادة الأرباح إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.8% والذي يعود ذلك بشكل رئيسي للنمو في قطاع الأدوية وعودة السياحة الدينية لزوار الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مستوياتها الطبيعية إلى ما قبل الجائحة.

وتعود زيادة الأرباح كذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 6.5% وذلك نتيجة لنمو المبيعات، فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 40.9% محافظاً على نفس المستوى مقارنة بالعام 2021.

وأشارت “النهدي الطبية” إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.6% بنسبة نمو أقل من نمو إجمالي الإيرادات، حيث خصصت هذه الزيادة بشكل رئيسي لدعم نمو أعمال الشركة. كما ارتفع رصيد صافي المصروفات التشغيلية إضافةً إلى رصيد الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 5.6% في العام 2022 مقارنة بالعام 2021، والذي شكل نسبة نمو أقل من نمو إجمالي الإيرادات.

وتحسن هامش الربح بمعدل 20 نقطة أساس ليصل إلى 10.3% من الإيرادات مقارنة بـ 10.1% في العام السابق، وذلك يعود بشكل أساسي إلى التحسن في إدارة النفقات التشغيلية.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة النهدي الطبية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 390 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 130 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.